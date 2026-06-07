Русских староверов могут выселить из Лермонтова в Армении из-за открытия рудника

Партия Пашиняна пригрозила уничтожить существующее более 180 лет русское поселение в Армении. Фото: REUTERS.

Русские староверы-молоканы могут принудительно оставить армянское село Лермонтово, куда их предки переселились из Тамбовской и Саратовской губерний еще в 1844 году. Причиной тому якобы является намерение властей муниципалитета открыть там рудник. Внимание на ситуацию обратил телеграм-канал Mash.

Согласно имеющимся у журналистов данным, открыть новое производство на землях старообрядцев собирается фирма "Танд-зут". Сами жители, узнав о планах, высказались решительно против. Сотрудники муниципалитета Лермонтово уже составили протокол о том, что староверы не потерпят открытия рудника.

Утверждается, что вскоре после подписания документа в село приехали представители администрации Лорийской области. Они якобы поставили перед местными жителями условие - или те смиряются с открытием рудника под боком, или принудительно выселяются с территории. Подтверждения этой информации от официальных властей пока не было.

Напомним, что сегодня, 7 июня, в Армении проходят парламентские выборы. Лидер партии «Сильная Армения», российский предприниматель Самвел Карапетян утверждает, что в последние часы проводятся аресты его сторонников.