Галузин заявил, что Молдавия превращается в логистический хаб для Киева Фото: REUTERS.

В данное время Молдавия превращается в полноценный логистический хаб для Киева. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

На тему действий Кишинева дипломат высказался в воскресенье, 7 июня. Тогда он пообщался с журналистами и выступил с заявлением. В ходе него замглавы МИД РФ отметил, что сегодня Молдавия все больше становится логистическим хабом для Украины. Причем в ближайшее время ситуация может только усугубиться.

«Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но, если она присоединится к Румынии, эти процессы только еще более усилятся», - сказал Галузин.

Немногим ранее дипломат отметил, что Россия хорошо знакома с тактикой Киева. В том числе с его привычкой бить по гражданским объектам.