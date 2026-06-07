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НовостиПолитика7 июня 2026 13:50

Галузин заявил, что Молдавия превращается в логистический хаб для Киева

Галузин отметил, что при присоединении Молдавии к Румынии ситуация с поддержкой Киева только усугубится
Марк СОКОЛОВ
Галузин заявил, что Молдавия превращается в логистический хаб для Киева

Галузин заявил, что Молдавия превращается в логистический хаб для Киева

Фото: REUTERS.

В данное время Молдавия превращается в полноценный логистический хаб для Киева. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

На тему действий Кишинева дипломат высказался в воскресенье, 7 июня. Тогда он пообщался с журналистами и выступил с заявлением. В ходе него замглавы МИД РФ отметил, что сегодня Молдавия все больше становится логистическим хабом для Украины. Причем в ближайшее время ситуация может только усугубиться.

«Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но, если она присоединится к Румынии, эти процессы только еще более усилятся», - сказал Галузин.

Немногим ранее дипломат отметил, что Россия хорошо знакома с тактикой Киева. В том числе с его привычкой бить по гражданским объектам.