Володин: пока Европа будет замалчивать теракты Киева, продолжат гибнуть люди

Володин отметил, что гражданские объекты являются одной из основных целей Киева Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока европейские страны будут замалчивать удары киевского режима по своим территориям, число погибших будет расти. Об этом предупредил в «Максе» председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По мнению Володина, подобная позиция западных союзников Киева фактически поощряет дальнейшую эскалацию. Прощая Украине атаки на собственные территории, европейские правительства тем самым формируют условия для новых преступлений со стороны ВСУ. А это, в первую очередь, создает угрозу для гражданских объектов. Именно жилые дома мирных граждан являются основной целью киевского режима. Политик подчеркнул, что за эти удары ответственны государства Запада.

«Депутаты Государственной думы считают: только через достижение целей специальной военной операции можно восстановить мир», - подытожил Володин.

Тем временем МИД РФ пытается добиться реакции ООН на трагедию в Старобельске. В ведомстве заявили о готовности принять делегацию организации на месте ЧП.