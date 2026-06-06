МИД РФ назвал несостоятельными заявления ООН о верификации атаки в Старобельске Фото: REUTERS.

Позиция Секретариата ООН о невозможности проверить обстоятельства удара по колледжу в Старобельске не соответствует реальной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Данный вопрос обсуждался на встрече заместителя министра иностранных дел России Александр Алимов с директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым.

"Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны", - говорится в сообщении.

Россия готова организовать визит делегации ООН в Старобельск. В ходе встречи Алимов передал материалы, касающиеся произошедшего, с просьбой направить их генсеку Антониу Гутеррешу и спецпредставителю организации по вопросам детей.

Напомним, атака произошла в ночь на 22 мая. Киевский режим нанес прицельный удар по колледжу. В результате террористической атаки погиб 21 человек. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.

Президент России Владимир Путин заявлял, что удар ВСУ по колледжу не был случайным. Он подчеркнул, что рядом отсутствовали какие-либо военные цели.