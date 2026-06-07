Развожаев рассказал об уничтожении 18 дронов ВСУ над Севастополем

Развожаев сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ на Севастополь 7 июня Фото: REUTERS.

Российские силы ПВО отразили очередную атаку украинских дронов на Севастополь, уничтожив 18 дронов. Пострадавших среди мирных жителей нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на своем канале в «Максе».

По словам главы региона, в отражении атаки участвовали авиация, зенитные расчеты и мобильные огневые группы. Беспилотники были сбиты над акваторией моря в нескольких частях города - в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы и мыса Херсонес.

«Никто из людей не пострадал», - подчеркнул Развожаев.

Спасательная служба города зафиксировала падение обломков одного из сбитых дронов на дорогу в садовом товариществе, расположенном на Фиоленте.

Ранее стало известно, что при атаке украинских БПЛА на Брянскую область пострадала женщина с детьми. ЧП произошло 6 июня. Один из вражеских дронов залетел в местное село Чубковичи, где в итоге получили ранения женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь. Детей экстренно доставили в больницу.