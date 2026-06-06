В Брянской области при атаке дрона женщина и двое детей получили ранения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали село Чубковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате ранения получили женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь. Об этом сообщил в субботу, 6 июня, в мессенджере "Макс" временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

По словам губернатора, пострадавших оперативно доставили в больницу. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Ковальчук пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

4 июня в Почепе Брянской области машинист автокрана компании «Россети Центр» «Брянскэнерго» погиб при атаке дрона ВСУ. Один сотрудник получил ранения.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь на субботу российские средства противовоздушной обороны уничтожили 376 дронов. По данным ведомства, БПЛА были сбиты над 15 российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.