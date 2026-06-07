Неизвестные люди в масках ворвались в офис «Сильной Армении» в Гюмри Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неизвестные люди в масках пытаются проникнуть в офис оппозиционного блока «Сильная Армения» в Гюмри. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь политсилы Марианна Каграманян.

Блок возглавляет предприниматель Самвел Карапетян. По словам Каграманян, сейчас в партии уточняют ситуацию вокруг офиса в Гюмри.

«Там люди в масках проникают в офис. Адвокатов туда не пускают», - заявили в пресс-службе.

Других подробностей о происходящем представитель «Сильной Армении» пока не привела. Информации о задержанных или пострадавших также не сообщалось.

Напомним, в Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей, а оппозиционные силы в сумме могут набрать около 49%. Блок «Сильная Армения», по данным социологов, может набрать примерно 26%.