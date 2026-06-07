На Украине снова случилась революция, но есть нюанс: люди недовольны Киевом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине произошла «онлайн-революция» из-за недовольства продолжением конфликта с Россией. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на платформе Substack.

По ее словам, обычные украинцы все чаще оставляют в соцсетях комментарии, публикации и видео с критикой курса властей. Люди выступают против продолжения конфликта, националистической пропаганды, коррупционных скандалов, а также силовой мобилизации населения.

«Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», - написала Мендель.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского отметила, что интернет стал для украинцев «психологическим убежищем», где они могут высказываться свободнее. При этом многие боятся спецслужб, поэтому значительная часть критиков, по ее словам, действует из-за рубежа.

Мендель считает, что команда Зеленского все сильнее склоняется к радикальной националистической идеологии, которая чужда его прежней позиции. Из-за этого, по ее словам, часть украинцев чувствует себя «рабами, посланными защищать свободу».

«Мы не можем позволить себе продолжать политику "(конфликта – прим.ред.) до победы", которая все больше выглядит как (конфликт – прим.ред.) ради (конфликта – прим.ред.) – обогащение узкого круга и разрушение нации. И неважно, насколько это может быть геополитически удобно для определенных западных политических сил», - добавила она.

Мендель также заявила, что для западных СМИ голоса недовольных украинцев становятся «невидимыми или неудобными». По ее словам, власти могут запугивать, подвергать цензуре и насильно мобилизовывать граждан, но не могут помешать миллионам людей делиться своей правдой в интернете.

Напомним, на Украине уже появились посредники, которые за деньги обещают решить проблемы с ТЦК и военно-врачебными комиссиями. По данным местных СМИ, такие услуги включают обновление данных, снятие с розыска и попытки исключить человека из мобилизационных списков. Стоимость подобных схем может доходить до нескольких тысяч долларов. Чем выше риск отправки в ВСУ, тем дороже становится «помощь» уклонистам.