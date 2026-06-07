Выборы в Армении превратились в хаос: адвокат бьет тревогу из-за нарушений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На парламентских выборах в Армении фиксируют множество нарушений. Об этом сообщил представитель партии «Сильная Армения», адвокат Арам Вардеванян.

По его словам, нарушения касаются не только технических моментов, но и более серьезных эпизодов. Все такие случаи представители партии фиксируют.

«Есть и репрессии, и случаи нарушения электорального кодекса. Есть и технические нарушения. Есть и нарушения посущественнее. Ну это процесс. Идем вперед», — заявил Вардеванян газете «Известия».

Адвокат уточнил, что среди нарушений есть странности со списками избирателей. Например, когда в одной квартире зарегистрировано несколько человек, но в списке указаны 35.

Напомним, в Армении 7 июня проходят парламентские выборы, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. Оппозиционные силы в сумме могут набрать около 49%, в том числе «Сильная Армения» — 26%. Во время кампании власти республики чинили препятствия конкурентам, а против ряда оппозиционных политиков были заведены уголовные дела.

Немногим ранее лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян заявил, что аресты сторонников блока продолжаются. По его словам, за последние дни были задержаны более 100 человек. Карапетян также сообщил, что к избирательному участку его доставили сотрудники правоохранительных органов. Он добавил, что не мог приехать на голосование самостоятельно.