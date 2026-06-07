Трамп заявил, что никогда не гарантировал отсутствие войн с участием армии США

Трамп заявил, что война в Иране пошла на пользу всему миру. Фото:AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опроверг приписываемые ему обещания избегать военных конфликтов с участием американской армии. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Я не гарантировал, что войн не будет. Для чего тогда я создал самую сильную армию в мире?» - сказал Трамп, отвечая на вопрос о смене его позиции по вопросу военного вмешательства США.

В ходе беседы с журналистами глава Белого дома также прокомментировал нынешнюю ситуацию в Иране. Политик признал, что изначально в этом вопросе не стремился к военному решению. Однако, по его словам, сделанный шаг идет на пользу как самим Штатам, так и всему мировому сообществу.

Тем временем конфликт на Ближнем Востоке не прекращается. Согласно последним данным CNN, переговоры между США и Ираном зашли в тупик. По этой причине на иранской территории вновь начались обстрелы.