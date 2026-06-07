Пашинян заявил, что товары Армении будут экспортироваться в ЕС без пошлин

Пашинян заявил, что провел телефонную беседу с главой ЕК по поводу экспорта продукции Армении. Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Армянские товары будут экспортироваться в страны Евросоюза без пошлин. Об этом рассказал в беседе с журналистами премьер-министр страны Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, соответствующую информацию ему лично передала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора.

«Армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного таможенного режима», - заявил премьер.

Пашинян также подчеркнул, что ЕС уже сейчас превращается в новое экспортное направление для государства. По его словам, это открывает перед армянскими производителями существенные возможности для расширения зарубежных рынков сбыта.

Ранее Пашинян высказался по поводу прав Еревана в ЕАЭС. Политик заявил, что Армения по-прежнему остается полноправным членом союза. По словам политика, все решения в организации принимаются консенсусом, а Армения, как и другие страны участницы, обладает правом вето.