Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 июня 2026 7:39

Пашинян высказался о правах Армении как члена ЕАЭС

Пашинян: Армения является полноправным членом ЕАЭС с правом вето
Анна АДАМАЙТЕС
Пашинян высказался о правах Армении как члена ЕАЭС

Пашинян высказался о правах Армении как члена ЕАЭС

Фото: REUTERS.

Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика остается полноправным членом Евразийского экономического союза. По словам политика, все решения в организации принимаются консенсусом, а Армения, как и другие страны участницы, обладает правом вето.

Такой комментарий Пашинян дал журналистам после голосования на парламентских выборах, когда его спросили, могут ли Армению лишить статуса страны члена ЕАЭС.

Весной 2025 года в Армении приняли закон о намерении вступить в Евросоюз, при этом Пашинян заявлял, что страна намерена соотносить свою повестку с обоими объединениями, до тех пор, пока это будет возможно. Ереван, по его словам, осознает несовместимость одновременного членства в Евросоюзе и ЕАЭС.

Ранее эксперт-международник Григор Баласанян предупредил о возможных серьезных экономических последствиях для Армении в случае сближения с Евросоюзом, поскольку экономика страны тесно связана с Россией и ЕАЭС, а переориентация на ЕС увеличит затраты на энергоресурсы.