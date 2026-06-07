Пашинян высказался о правах Армении как члена ЕАЭС Фото: REUTERS.

Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика остается полноправным членом Евразийского экономического союза. По словам политика, все решения в организации принимаются консенсусом, а Армения, как и другие страны участницы, обладает правом вето.

Такой комментарий Пашинян дал журналистам после голосования на парламентских выборах, когда его спросили, могут ли Армению лишить статуса страны члена ЕАЭС.

Весной 2025 года в Армении приняли закон о намерении вступить в Евросоюз, при этом Пашинян заявлял, что страна намерена соотносить свою повестку с обоими объединениями, до тех пор, пока это будет возможно. Ереван, по его словам, осознает несовместимость одновременного членства в Евросоюзе и ЕАЭС.

Ранее эксперт-международник Григор Баласанян предупредил о возможных серьезных экономических последствиях для Армении в случае сближения с Евросоюзом, поскольку экономика страны тесно связана с Россией и ЕАЭС, а переориентация на ЕС увеличит затраты на энергоресурсы.