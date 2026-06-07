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НовостиПолитика7 июня 2026 17:54

Силы ПВО за 12 часов сбили 58 украинских дронов над регионами России

Минобороны РФ рассказало об успешном предотвращении атак со стороны украинских БПЛА
Арина СЕРОВА
Минобороны РФ рассказало об успешном предотвращении атак со стороны украинских БПЛА

Минобороны РФ рассказало об успешном предотвращении атак со стороны украинских БПЛА

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны за последние 12 часов сбили 58 украинских дронов над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России в «Максе».

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сводке ведомства.

Дроны были зафиксированы и уничтожены над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Республикой Крым и Черным морем.

Ранее KP.RU информировал, что российской армии за прошедшую неделю удалось освободить два населенных пункта в зоне спецоперации. Теперь под контроль наших военных перешли села Тихоновка в ДНР и Комсомольское в Запорожье. За первую операцию отвечало подразделение Южной группировки, за вторую - Северная группировка.