Силы ПВО за 12 часов сбили 58 украинских дронов над регионами России

Минобороны РФ рассказало об успешном предотвращении атак со стороны украинских БПЛА Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны за последние 12 часов сбили 58 украинских дронов над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России в «Максе».

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сводке ведомства.

Дроны были зафиксированы и уничтожены над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Республикой Крым и Черным морем.

Ранее KP.RU информировал, что российской армии за прошедшую неделю удалось освободить два населенных пункта в зоне спецоперации. Теперь под контроль наших военных перешли села Тихоновка в ДНР и Комсомольское в Запорожье. За первую операцию отвечало подразделение Южной группировки, за вторую - Северная группировка.