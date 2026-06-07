При атаке дрона ВСУ на авто под Белгородом погибла женщина, ее супруг ранен

Украинский дрон атаковал машину в селе Ближнее Белгородского округа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Женщина сразу погибла на месте, а ее муж госпитализирован с ранениями. Эту информацию сообщили в оперативном штабе региона.

По имеющимся сведениям, инцидент произошел в селе Ближнее Белгородского округа.

«От полученных ранений женщина скончалась на месте. <...> Ее супруг получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти», - следует из заявления штаба.

Пострадавшего мужчину бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода. Оперативный штаб выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ вновь совершили налет на Санкт-Петербург. ЧП случилось в ночь на 6 июня. В ходе него пострадали три человека. Как отметил мэр города Александр Беглов, пострадавшие получили легкие ранения, после оказания медпомощи их отправили домой.