США захотели забрать себе одну территорию Маврикия: Вашингтон рушит планы Лондона на острова

The Telegraph: США хотят купить британский архипелаг Чагос. Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Вашингтон сейчас рассматривает возможность покупки архипелага Чагос у Маврикия, фактически срывая планы Лондона на острова. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Как известно, британский премьер Кир Стармер хочет вернуть права на архипелаг, который до 2024 года принадлежал Соединенному королевству. По данным источников, администрация США уже подготовила документ с альтернативными вариантами урегулирования ситуации вокруг архипелага. Один из них предполагает, что США проведут сделку напрямую с Маврикием, разрушая стратегию Британии. Таким образом, американцы смогут прибрать к своим рукам военную базу Диего-Гарсия, находящуюся на островах.

«Официальные лица в США подготовили предложение обойти Британию и провести собственную сделку, чтобы забрать контроль над стратегически важной британо-американской военной базой Диего-Гарсия», - указано в статье.

Вместе с тем газета добавила, что этот вариант не является для Вашингтона приоритетным. Белый дом продолжает вести консультации с Даунинг-стрит по вопросам обеспечения безопасности базы. Судьба архипелага пока остается под вопросом.

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