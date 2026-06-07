Иран нанес удары по Израилю впервые после вступления режима перемирия

Иран атаковал Израиль в ответ на проведение операций в Ливане Фото: REUTERS.

Иран впервые после вступления в силу режима перемирия 8 апреля нанес ракетный удар по Израилю. Восемь боеприпасов было выпущено в сторону северной части страны. Об этом сообщает КСИР. Слова представителей корпуса передает агентство Fars.

«В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны... при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», - указано в материале.

Армия Израиля сразу опубликовала ответное сообщение. Уточняется, что атаку удалось предотвратить. Все цели были перехвачены. Тем не менее обломки сбитых ракет упали в районах Нагарии и Тверии. Жителей ряда населенных пунктов призвали оставаться в укрытиях. ЦАХАЛ оперативно перешел в режим повышенной боевой готовности. Военные предупредили о возможных повторных обстрелах в ближайшие часы.

На фоне атаки Израиль закрыл международный аэропорт Бен-Гурион. Свое воздушное пространство также закрыли Катар и Иран.

Ранее стало известно, что 6 июня иранские бойцы атаковали американские объекты на Ближнем Востоке. Атаку провели с помощью ракет.