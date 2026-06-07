США отреагировали на удары Ирана по Израилю: Трамп призвал Тегеран к сделке

Трамп призвал Тегеран вернуться за стол переговоров на фоне ударов по Израилю Фото: REUTERS.

Иранские военные нанесли удары по израильской территории. По утверждению КСИР, целью стала местная авиабаза. Как заявили в Тегеране, с нее ЦАХАЛ наносила удары по Ливану. На фоне обострения конфликта президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться за стол переговоров. Его процитировал ведущий Fox News.

Американский лидер отметил, что Тегеран "уже выпустил свои ракеты". Он счел эти действия достаточными. Иран ранее заявил, что нанес удары по Израилю в ответ на атаки по Бейруту.

"Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку", - передал слова Дональда Трампа ведущий Fox News.

Об атаке на Бейрут заявил также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. По его данным, ЦАХАЛ ударила якобы по объекту "Хезболлах" в Дахии. Премьер Израиля счел авиаудар атакой по "штабу террористов".