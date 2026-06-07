Экс-премьер Польши Миллер счёл провокацией приезд Буданова* в Варшаву Фото: REUTERS.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* посетил Варшаву. Он нанес визит официальным лицам Польши на фоне обострения конфликта между государствами из-за действий киевского главаря Владимира Зеленского. Экс-премьер республики Лешек Миллер назвал приезд Кирилла Буданова* в Варшаву провокацией со стороны Украины, транслирует Polsat News.

Политик подчеркнул, что этот визит только служит поводом для эскалации кризиса. Он назвал его "провокацией номер два".

"Зеленский мог бы послать министра или заместителя министра иностранных дел. Буданов*, с другой стороны, придерживается жесткой про-бандеровской линии", - прокомментировал Лешек Миллер.

Заместитель премьера Польши, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обсудил с главой ОП Украины присвоение ВСУ про-бандеровского звания. Он подчеркнул, что еще остаются "границы, которые нельзя пересекать".

*- признан террористом и экстремистом в России