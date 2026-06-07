Трамп экстренно звонит Нетаньяху: что заявили США в ответ на эскалацию на Ближнем Востоке

Трамп пообещал отговорить Нетаньяху от ответного удара по Ирану Фото: REUTERS.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп осудил Тель-Авив за удары по Бейруту. За ними последовала атака Ирана на Израиль. Дональд Трамп уведомил, что срочно позвонит премьеру еврейского государства Биньямину Нетаньяху. Президент США пообещал отговорить его от ответного удара по Ирану. Так Дональд Трамп сказал в эфире 12-го канала телевидения Израиля.

Американский лидер также выразил надежду, что эскалация на Ближнем Востоке не сорвет мирную сделку между Вашингтоном и Тегераном. Он считает, что стороны уже близки к заключению соглашения.

"Я сейчас позвоню Нетаньяху и скажу ему, чтобы он не нападал на Иран в ответ", - сообщил Дональд Трамп.

Президент США также призвал Тегеран вернуться за стол переговоров. Американский лидер отметил, что КСИР "уже выпустил свои ракеты". Он назвал эти действия достаточными.