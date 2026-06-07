Зеленский назвал темой якобы прошедшей встречи с Абрамовичем обмен сообщениями между Москвой и Киевом Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский решил прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина о встрече с "российским бизнесменом". Бывший комик заявил, что этим предпринимателем якобы был Роман Абрамович. Зеленский сказал, что лично встречался с ним в Киеве, цитирует телеканал Sky News.

По версии нелегитимного главы государства, темой диалога с российским предпринимателем стал обмен посланиями между Москвой и Киевом. Он также заявил, что бизнесмен в ходе разговора якобы призвал вывести ВСУ с территории ЛДНР.

"Я сказал: мы не уйдем", - в очередной раз повторил Зеленский.

Как рассказал Владимир Путин, главарь киевского режима передал просьбу о личной встрече через бизнесмена, который специально для этого ездил в Киев. Президент России напомнил, что и он сам не отказывался от бесед с Зеленским. При этом Владимир Путин заявил, что "встречаться из пустого в порожнее" не имеет смысла.