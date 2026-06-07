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НовостиВ мире7 июня 2026 20:58

В Британии проходит встреча с участием Макрона, Мерца и Стармера: Зеленский прилично опоздал на саммит

Зеленский опоздал на встречу с Макроном, Стармером и Мерцем на час
Алина КОЧНЕВА
Зеленский опоздал на встречу с Макроном, Стармером и Мерцем на час

Зеленский опоздал на встречу с Макроном, Стармером и Мерцем на час

Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с лидерами Франции, Британии и ФРГ Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Фридрихом Мерцем. Бывший комик опоздал на саммит на час, передает РИА Новости.

Так, встреча стартовала в 18:30. При этом Зеленский приехал на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров. Он присоединился к "союзникам" в 19:20.

Встреча прошла в резиденции Кира Стармера. Сейчас британский премьер проводит переговоры с Зеленским в формате "один на один".

Финский политик Армандо Мема считает, что поездка киевского главаря в Лондон свидетельствует о намерении Европы продолжать поставки вооружений Украине. Он предрек новые партии оружия для Киева. Политик полагает, что и давление на Россию будет продолжено.