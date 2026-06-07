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НовостиВ мире7 июня 2026 21:20

Зеленский выбрал обходной путь для полета в Британию: из маршрута исключена Польша на фоне конфликта с Киевом

Зеленский летел в Британию через Молдавию на фоне обострения отношений с Польшей
Алина КОЧНЕВА
Зеленский летел в Британию через Молдавию на фоне обострения отношений с Польшей

Зеленский летел в Британию через Молдавию на фоне обострения отношений с Польшей

Фото: REUTERS.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выбрал необычный маршрут для перелета на фоне обострения отношений с Польшей. Глава киевского режима летел в Британию через Молдавию. Отправной точкой маршрута стал аэропорт Кишинева, сообщила "Украинская правда".

В материале сказано, что Зеленский обычно летает через Польшу. Для своих заграничных поездок он использует аэропорт местного Жешува.

В Лондоне проходит встреча между премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и нелегитимным главой Украины.

Переговоры стартовали в 18:30. Однако Зеленский опоздал и приехал на Даунинг-стрит почти через час после начала саммита. Он присоединился к европейским лидерам в 19:20. В настоящий момент Зеленский ведет закрытый диалог с Киром Стармером.