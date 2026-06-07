Зеленский летел в Британию через Молдавию на фоне обострения отношений с Польшей Фото: REUTERS.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выбрал необычный маршрут для перелета на фоне обострения отношений с Польшей. Глава киевского режима летел в Британию через Молдавию. Отправной точкой маршрута стал аэропорт Кишинева, сообщила "Украинская правда".

В материале сказано, что Зеленский обычно летает через Польшу. Для своих заграничных поездок он использует аэропорт местного Жешува.

В Лондоне проходит встреча между премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и нелегитимным главой Украины.

Переговоры стартовали в 18:30. Однако Зеленский опоздал и приехал на Даунинг-стрит почти через час после начала саммита. Он присоединился к европейским лидерам в 19:20. В настоящий момент Зеленский ведет закрытый диалог с Киром Стармером.