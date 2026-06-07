Лидеры евротройки призвали к участию ЕС и США в переговорах с Россией по Украине Фото: REUTERS.

Лидеры Британии, Франции и Германии выступили за активное участие ЕС и США в переговорах с Россией по урегулированию на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении.

"Они поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и европейских стран - с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам!, - говорится в документе.

Отдельно лидеры "евротройки" выступили против разморозки российских суверенных активов до завершения конфликта и компенсации ущерба Украине. Они считают, что любые договоренности должны учитывать интересы безопасности ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что ЕС в целом мог бы сыграть и положительную роль в урегулировании конфликта на Украине. Однако не через поставки оружия. Глава государства пояснил, что Европе стоило бы попытаться убедить киевские власти пойти на компромиссы.