Посол Ирана оценил состояние Моджтабы Хаменеи: что известно о его здоровье

Посол Джалали: лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров Фото: REUTERS.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи продолжает выполнять свои обязанности. Он жив и здоров. Такими данными поделился посол Ирана в России Казем Джалали в интервью "Известиям".

Дипломат оповестил, что Моджтаба Хаменеи занят вопросами административного характера. Он отметил, что в стране должным образом обеспечивают безопасность верховного лидера Ирана.

"Наш лидер жив, здоров, занимается своими вопросами административного характера. Мы понимаем, что это враг провоцирует нас на действия, на реакцию", - прокомментировал Казем Джалали.

По словам главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи, именно из соображений безопасности Моджтаба Хаменеи не появляется на публике. При этом правительство Ирана поддерживает постоянную связь с верховным лидером, уточнил он.