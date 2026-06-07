Проект добычи ископаемых на Украине с участием США приостановлен: чье это решение

Украина приостановила продвижение сделки по недрам с США Фото: REUTERS.

Администрация Владимира Зеленского тайно дала указание приостановить реализацию соглашения между Украиной и США о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на украинской территории. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник.

Собеседник издания утверждает, что в течение последних месяцев проект фактически не продвигается.

"После того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в офисе <…> дали команду притормозить", - отметил инсайдер.

Источник добавил, что американские инвесторы сами взяли паузу, поскольку не уверены в сроках завершения боевых действий на Украине.

Ранее Зеленский обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. Киевский главарь направил американскому лидеру письмо с просьбой предоставить системы ПВО и ракеты к ним. По его словам, нынешние темпы поставок уже не соответствуют уровню реальной угрозы.