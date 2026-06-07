Экзитпол партии Пашиняна предрек ей победу на выборах: фракция лидирует с 56,7% голосов

Экзитпол партии Пашиняна указал ее предварительную победу на выборах в Армении Фото: REUTERS.

Правящая в Армении партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" может получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании по итогам парламентских выборов. Об этом сообщает Civic.am.

"Согласно нашей информации, по результатам экзитпола, проведенного партией "Гражданский договор", партия получает 56,7% голосов и абсолютное большинство в Национальном собрании", - говорится в материале.

По данным опроса на выходе с участков, второе место занимает политическая сила "Сильная Армения", связанная с Самвелом Карапетяном, с результатом 17,5% голосов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Пашинян пытается устранить всех конкурентов на выборах, такие действия ставят под сомнение легитимность референдума. По его словам, подобная практика не получит одобрения даже со стороны США и ЕС.