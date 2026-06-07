Пашинян объявил о победе на парламентских выборах в Армении

Пашинян сообщил, что его партия победила на выборах. Фото: Chen Junfeng/XinHua/Global Look Press

Премьер Армении Никол Пашинян выступил на пресс-конференции по итогам парламентских выборов в стране. По его утверждению, партия власти "Гражданский договор" набрала наибольшее число голосов. Никол Пашинян объявил о своей победе.

Армянский премьер заверил, что партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство страны. Он не привел точные данные голосования.

"По результатам выборов победила партия "Гражданский договор", - заявил Никол Пашинян.

После голосования премьер Армении порассуждал о сотрудничестве Еревана с Москвой. Он отметил, что отношения между государствами основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину. Никол Пашинян утверждает, что в связях между Арменией и Россией хотят искусственно создать напряженность. По его словам, "это не получится сделать".