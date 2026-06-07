В России началась короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится с 8 по 11 июня. Об этом напомнил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"У работающих по пятидневной рабочей неделе на следующей неделе будет четыре рабочих дня", - сказал доцент в комментарии РИА Новости.

Предыдущие сокращенные рабочие недели в стране были с 27 по 30 апреля в преддверии Дня Весны и Труда, а также с 12 по 15 мая после празднования Дня Победы.

Ранее KP.RU сообщал, что часть российских пенсионеров в июне получит выплаты раньше срока из-за празднования Дня России и длинных выходных с 12 по 14 июня. Социальный фонд перечислит средства в последний рабочий день перед праздниками.