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НовостиОбщество7 июня 2026 22:58

В России началась короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Мария ПАНЮТИНА
В России началась короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня

В России началась короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится с 8 по 11 июня. Об этом напомнил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"У работающих по пятидневной рабочей неделе на следующей неделе будет четыре рабочих дня", - сказал доцент в комментарии РИА Новости.

Предыдущие сокращенные рабочие недели в стране были с 27 по 30 апреля в преддверии Дня Весны и Труда, а также с 12 по 15 мая после празднования Дня Победы.

Ранее KP.RU сообщал, что часть российских пенсионеров в июне получит выплаты раньше срока из-за празднования Дня России и длинных выходных с 12 по 14 июня. Социальный фонд перечислит средства в последний рабочий день перед праздниками.