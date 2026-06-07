Постпред Полянский счёл письмо Зеленского Путину попыткой создать мирную иллюзию Фото: REUTERS.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский своим хамским письмом президенту России Владимиру Путину пытался создать мирную иллюзию. На деле послание является провокационным шагом. Так письмо Зеленского прокомментировал российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что шаг Киева "направлен на пиар". Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что о нежелании Украины стремиться к миру свидетельствуют удары по мирным жителям Старобельска и Енакиево.

"Мы все понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который исключительно направлен на пиар и на создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а Россия нет", - подытожил Дмитрий Полянский.

Как отметил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, Зеленский направил российскому лидеру "откровенно оскорбительное" послание. Он явно пытался спровоцировать Москву на ответ, констатировал спикер.