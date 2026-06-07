Христофору: поездка Зеленского на переговоры в Лондон будет бесполезной Фото: REUTERS.

Визит Владимира Зеленского в Лондон, где тот встретится с лидерами Британии, Франции и Германии, окажется безрезультатным. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Журналист уточнил, что на встрече будет обсуждаться выстраивание диалога с Россией. Он считает, что поездка Зеленского будет бесполезной.

"Да, они [лидеры] очень любят эти междоусобные переговоры, любят собираться вместе и вести дебаты. А вот идея полететь в Москву и поговорить с Россией им не нравится. Очень не нравится", - сказал он на YouTube-канале.

Христофору добавил, что страны ЕС стремятся к заморозке конфликта на Украине. По его мнению, такой подход обречен на провал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оптимальным вариантом развития событий была бы полная остановка конфликта, а не просто временное прекращение огня. Он напомнил, что Москва и Киев уже вели переговоры, но боевые действия не останавливались.