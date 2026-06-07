Машинист ранен, его помощник погиб: власти Крыма заявили об атаке на пассажирский поезд украинскими дронами

ВСУ атаковали пассажирский поезд Москва - Симферополь, погиб помощник машиниста Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму атаке подвергся пассажирский поезд сообщением Москва - Симферополь. Украинские дроны атаковали тепловоз. В результате погиб помощник машиниста. Так сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в "Макс".

По предварительным данным, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, оповестил глава Крыма.

"В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку", - написал Сергей Аксенов.

Других подробностей пока не сообщается.

Вечером 7 июня в результате вражеской атаки погибли два жителя Курской области. Жертвами ударов ВСУ оказались механизаторы. Они находились на работе в момент налета украинских БПЛА. Мужчины погибли на месте от полученных травм.