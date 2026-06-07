Хинштейн: двое мужчин погибли в Курской области после атаки ВСУ

В результате атаки вражеского беспилотника погибли два человека. Фото: REUTERS.

Вечером, 7 июня, киевский режим вновь атаковал Курскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате вражеской атаки погибли два человека. Ими оказались механизаторы, которые в момент налета украинских БПЛА находились на работе.

"Беспилотник взорвался. К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте.", - написал губернатор в своем канале в Макс.

Как уточнил Хинштейн, трагедия произошла в селе 1-е Панино Медвенского района Курской области. Украинский БПЛА атаковал поле, на котором трудились механизаторы.

Губернатор также принес соболезнования родным и близким погибших. Он подчеркнул, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Женщина сразу погибла на месте, а ее муж госпитализирован с ранениями.