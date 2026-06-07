В Конго от Эболы погибли уже более 90 человек: уровень летальности составляет почти 20%

Количество погибших от Эболы в Конго превысило 90 человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не менее 90 человек погибли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Количество случаев заражения вирусом достигло 515 инцидентов. Так в соцсети X проинформировало Министерство связи Конго.

По имеющимся сведениям, за прошедшие сутки в стране подтверждено еще 27 случаев заражения Эболой. К настоящему моменту 283 человека госпитализированы или пребывают в изоляции в связи с обнаружением лихорадки.

"515 подтвержденных случаев; 91 смерть...12 выздоровевших. Уровень летальности: 17,7 процента", - говорится в материале Министерства связи ДРК.

Как пишет Okapi, в Конго начали привлекать миротворцев ООН к охране центров лечения лихорадки Эбола. Утверждается, что меры предприняты на фоне недоверия местного населения к мерам по борьбе с заболеванием.