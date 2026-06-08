Отставной дипломат Фриман назвал хамством письмо Зеленского Путину Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский проявил хамство в отношении президента России Владимира Путина. Саркастическим письмом бывший комик "не сделал себе чести". Так инцидент прокомментировал отставной американский дипломат Час Фриман в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик назвал послание Зеленского Владимиру Путину неискренним. Он признал, что такой текст может "скорее разозлить", чем привлечь к конструктивному диалогу.

"Конечно, российский президент отверг его как пиар-акцию, чем оно, по сути, и было", - оценил Час Фриман.

По словам постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, Зеленский хамским письмом Владимиру Путину пытался создать мирную иллюзию. На деле послание является провокационным шагом. Дипломат подчеркнул, что шаг Киева "направлен на пиар".