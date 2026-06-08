Россиянам рассказали, когда и как просить работодателя о повышении зарплаты

Эксперт Котлярова: работник вправе просить прибавку к зарплате раз в год Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сотрудник может ежегодно поднимать вопрос о повышении зарплаты, особенно если он работает в компании уже несколько лет. Об этом сообщила руководитель кадровой компании из Приморского края Ирина Котлярова.

Эксперт напомнила, что заработная плата подлежит индексации со стороны работодателя. По ее словам, если сотрудник стабильно перевыполняет планы и берет на себя дополнительные обязанности, ему стоит решиться на разговор о повышении дохода.

"Просить о повышении зарплаты можно каждый год, особенно работникам, проработавшим в компании несколько лет", - сказала она в интервью РИА Новости.

Для обоснованного обращения к руководству Котлярова рекомендует заранее изучить ситуацию на рынке труда и сопоставить свою зарплату с предложениями по аналогичным должностям.

Ранее KP.RU сообщал, что реальные зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30%. По словам президента Владимира Путина, дальнейший их рост должен быть связан с увеличением производительности труда.