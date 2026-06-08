Карапетян: власти Армении остановили подсчет голосов, потому что проигрывают

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Армянские власти приостановили подсчет голосов, поскольку осознают поражение на выборах. Об этом заявил лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян.

Политик отметил, что в истории не было случаев, когда подсчет голосов внезапно прерывается с обещанием огласить результаты только утром.

"Видя, что позорно их результаты снижаются и снижаются каждую минуту, они приостановили подсчет, и мы даже не знаем, что представят утром", - сказал он журналистам.

Карапетян призвал не делать преждевременных выводов. Он подчеркнул, что выборы еще не завершены и власти Армении "не получат желаемую победу". Сейчас есть данные, только из сельских районов, тогда как результаты из городов не публикуются.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что партия "Гражданский договор" набрала наибольшее число голосов. Политик объявил о своей победе, несмотря на обработку лишь 10% бюллетеней.