В Новороссийске звучат сирены из-за дронов ВСУ: вот о чем предупредили местные власти

ВСУ пытаются атаковать Новороссийск беспилотниками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские дроны замечены в Новороссийске. В городе объявили режим воздушной угрозы. ВСУ пытаются нанести удары беспилотниками. Об этом уведомил глава Новороссийска Андрей Кравченко на канале в "Макс".

По его информации, движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто. Кроме того, нельзя проехать в направлении Новороссийска из Кабардинки.

"Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями", - призвал Андрей Кравченко.

Между тем Крым подвергся налетам дронов. В ночное время беспилотники атаковали пассажирский поезд сообщением Москва - Симферополь. Погиб помощник машиниста. По предварительным данным, машинист получил ранения. Пассажиры при этом, как сообщается, не пострадали. Их планируют вывозить автобусами.