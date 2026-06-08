Иран ударил по Израилю особенными баллистическими ракетами: главное о первой за два месяца атаке

Иран возобновил ракетные удары по Израилю Фото: REUTERS.

Корпус стражей исламской революции нанес ряд ударов по территории Израиля. Тегеран обосновал атаку ответом на действия ЦАХАЛ в Бейруте. Иранские военные осуществили ракетные удары по Израилю впервые за два месяца. О характеристиках примененной КСИР баллистики пишет агентство Tasnim.

Поясняется, что Иран атаковал Израиль твердотопливными ракетами Kheibarshekan. По данным агентства, их дальность полета составляет 1 450 километров. Ракеты весят порядка 4 500 килограмм. Баллистика данного типа относится к третьему поколению ракет КСИР.

Как указывается в материале, указанные боеприпасы обладают особыми свойствами. Ракеты способны более эффективно преодолевать противовоздушную оборону страны-оппонента.

Официальный Тегеран назвал атаку по Израилю предупреждением. Как заявил КСИР, целью стала авиабаза. Утверждается, что с нее ЦАХАЛ била по объектам в Ливане. Иран осудил Тель-Авив за предшествующие атаке удары по Бейруту.

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться за стол переговоров. Он уведомил, что стороны якобы уже близки к заключению мирной сделки. Поэтому Дональд Трамп попросил Иран не прибегать к новым ударам. Американский лидер отметил, что Тегеран "уже выпустил свои ракеты". Он счел эти действия достаточными.

Глава Белого дома также провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Он призвал Тель-Авив воздержаться от ответных ударов по Ирану. Биньямин Нетаньяху "псевдо-согласился" на просьбу, заявил Axios. Как подчеркивается, израильский премьер изначально возразил Дональду Трампу. Однако позже он согласился отложить удары.

Как пишет Reuters, Тегеран в случае ответных атак Израиля по своей территории будет считать военные базы США на Ближнем Востоке законными целями. Иран напомнил, что зеркально отреагировал на действия Тель-Авива. По данным источников, список американских объектов для возможных ударов у Тегерана уже подготовлен. Никаких исключений для Штатов не будет сделано в случае эскалации. По данным агентства, под удар попадут все американские военные базы.