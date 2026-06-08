Аналитик Крук: страны Балтии используют для эскалации конфликта с Россией Фото: REUTERS.

Страны Балтии используются ведущими европейскими государствами как инструмент для усиления конфронтации с Россией. Об этом заявил отставной британский дипломат Аластер Крук.

"Прибалтика - ну, знаете, такие озлобленные псы, тянущие за брюссельский поводок. Но решения принимают в основном Британия, Франция и Германия", - сказал он в эфире YouTube-канала.

Крук отметил, что российскому руководству и военным хорошо известны центры принятия решений. В этой связи он упомянул заявления властей России об объектах ЕС, которые участвуют в поддержке Украины.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у руководства НАТО "поехала крыша". По его словам, отправной точкой стали действия США против Ирана.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что решение стран Прибалтики разрешить пролет дронов ВСУ для атак на Россию можно расценивать как акт агрессии. Он отметил, что такой шаг является действием "трусливых врагов".