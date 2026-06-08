«С меня хватит, спасибо, дорогая»: Трамп распсиховался в беседе с ведущей NBC и ушел с интервью, бросив на пол микрофон

Трамп в прямом эфире разругался с ведущей NBC Уэлкер и ушел с интервью Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разругался с ведущей NBC Кристен Уэлкер во время интервью и раньше времени закончил разговор.

Когда в беседе речь зашла о фальсификации выборов в Соединенных Штатах глава Белого дома обвинил СМИ в предвзятости и нечестности. Трамп заметил, что многие американские издания и телеканалы освещают такие важные для страны события только с ложной стороны.

«Ваши выборы в этой стране мы как страна третьего мира. Ваши выборы нечестные, и вы нечестные, и Meet the Press нечестная, и ABC, и CBS, и CNN тоже. Вы односторонние нечестные средства массовой информации», — заявил президент Соединенных Штатов Америки.

Американский лидер добавил, что с подобными средствами массовой информации страна никогда не сможет быть великой. Затем он сорвал с пиджака микрофон и бросил его на пол.

«Давайте на этом завершим, с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего», — сказал Трамп и ушел, хотя ведущая пыталась продолжить интервью.

Это, напомним, не первый раз, когда Дональд Трамп резко ведет себя с журналистами. Так, в апреле прошлого года президент США обвинил телеканал CBS News в манипулировании информацией и заявил, что подает иск в суд на программу «60 минут», чтобы в дальнейшем СМИ могло быть лишено лицензии на вещание.

А в 2020 году Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за неудобного вопроса журналистки CBS News Паулы Рид. После того, как Трамп в очередной раз стал хвалить себя за проект «Выбор ветеранов» Рид спросила, почему Трамп хвалит за проект именно себя, он попытался передать слово другому журналисту, но Паула Рид настаивала на своем. После этого президент США сделал небольшую паузу, затем поблагодарил за внимание и покинул зал.

Чуть позже, а мае 2020 года, Трамп назвал журналистов CNN «больными неудачниками» с плохими рейтингами за попытку обвинить Россию в организации протестов. Тогда более чем в 10 городах США проходили акции с поджогами и стрельбой из-за убийства темнокожего мужчины офицерами полиции. При этом, президент США поинтересовался, почему журналисты не обвиняют в протестах Китай. Не потому ли, задался вопросом Трамп, что СМИ нужны деньги Поднебесной.