Трамп назвал журналистов CNN "больными неудачниками" за попытку обвинить Россию в организации протестов

30 Май 2020 2020-05-30T20:59:55+03:00

Более чем в 10 городах США проходят акции с поджогами и стрельбой из-за убийства темнокожего мужчины офицерами полиции

Изменить размер текста: A A

Журналисты CNN традиционно попытались объяснить акции протеста в США, которые за два дня разрослись от одного города до 12, российским влиянием.

Напомним, первыми вышли на улицы жители Миннеаполиса (штат Миннесота) из-за убийства темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд. Его последние минуты жизни сняли на камеру очевидцы. Офицер полиции при задержании встал коленом ему на шею. Задержанный умер - его семья уверена, он задохнулся. Хотя судебные медэксперты заявили - у Флойда были проблемы с сердцем. Близкие будут делать независимую экспертизу.

Тысячи темнокожих людей взяли последние слова Флойда "мне нечем дышать" как свой лозунг, определяющий особенности их жизни в США. А вот журналисты CNN поспешили поискать в деле "российский след": "компетентные эксперты" уже вовсю объясняют американцам, как именно русские виноваты в их бедах. Пропаганда разгоняется настолько топорно, что даже вызвала возмущение президента США, который и сам обычно не прочь поискать виноватого на стороне.

- И вот опять. Поддельные новости CNN, журналисты обвиняют Россию, Россию, Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами! PS Не можете обвинить Китай, потому что нужны деньги? - написал Дональд Трамп в твиттер.

Ранее он заявил, что если мародерство не прекратится, то в протестующих "бандитов, которые ничего общего не имеют с Флойдом", будут стрелять.

ИСТОЧНИК KP.RU