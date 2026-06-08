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НовостиОбщество8 июня 2026 2:54

Атакованное ВСУ здание администрации Марковки ЛНР подлежит сносу

В ЛНР признали аварийным здание администрации Марковского округа
Мария ПАНЮТИНА
Атакованное ВСУ здание администрации Марковки ЛНР подлежит сносу

Атакованное ВСУ здание администрации Марковки ЛНР подлежит сносу

Фото: REUTERS.

Здание администрации Марковского муниципального округа, пострадавшее 28 апреля в результате атаки дронов ВСУ, признано аварийным и подлежит демонтажу. Об этом сообщили в администрации главы ЛНР.

В результате украинского удара объект получил серьезные повреждения. Зафиксировано обрушение несущих конструкций на третьем и четвертом этажах.

"Дальнейшая эксплуатация здания [администрации Марковского округа] не допускается, строение подлежит сносу", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ обстреляли машину сотрудника Каховской администрации. Глава округа Павел Филипчук заявил, что сам чиновник получил ранения. Однако член его семьи погиб при украинской атаке.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим нанес удар по административному зданию Энергодара. Мэр Максим Пухов уточнил, что пострадавших при атаке украинских войск нет.