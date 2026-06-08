Боевики ВСУ ударили по несовершеннолетним в ЛНР: подростки мирно катались на велосипедах

Пасечник: два подростка пострадали при атаке ВСУ на Лисичанск ЛНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

На территории ЛНР вечером 7 июня пострадали двое подростков. Несовершеннолетние катались на велосипедах в городе Лисичанск. В это время ВСУ прицельно ударили по подросткам. Юноши 14-ти и 15-ти лет получили ранения. Об этом проинформировал глава ЛНР Леонид Пасечник на канале в "Макс".

Он уведомил, что подростки уже доставлены в больницу. Им оперативно оказали медицинскую помощь. Глава ЛНР пожелал юношам скорейшего выздоровления.

"В Лисичанске ВСУ прицельно ударили по двум подросткам, которые катались на велосипедах", - сообщил Леонид Пасечник.

Он возмутился преступным характером действий боевиков ВСУ. Глава ЛНР подчеркнул, что инцидент произошел в светлое время суток. Сейчас дети гуляют и наслаждаются каникулами, добавил Леонид Пасечник. Он заявил, что местные следователи продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

"Это очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ", - написал Леонид Пасечник.

Этой ночью боевики ВСУ также нанесли удары по гражданским. Дроны атаковали Крым. В результате повреждения получил пассажирский поезд сообщением Москва - Симферополь. Известно о гибели помощника машиниста. Сам машинист ранен. Удар ВСУ пришелся по тепловозу поезда. По предварительным данным, пассажиры не пострадали. Их планируют доставить в конечную точку на автобусах.

Прошлым вечером атаке в очередной раз подверглась Курская область. В результате беспилотного удара погибли два человека. Мужчины находились на рабочем месте. Они погибли из-за взрыва беспилотника.

Между тем в Ленобласти подвергся атаке объект Минобороны. В Большой Ижоре горел арсенал с боеприпасами. В целях безопасности из населенного пункта вынужденно временно эвакуировали более 600 жителей. Людей вывезли на время ликвидации пожара. На место ЧП также прибыли группы разминирования. Всего за ту ночь, 6 июня, над Ленобластью сбили свыше 140 БПЛА. После атаки между Петербургом и Сосновым Бором временно останавливали транспортное сообщение. В других районах Ленобласти также были перекрыты дороги.