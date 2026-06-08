Подросток и мужчина получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области Фото: REUTERS.

В Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадал 14-летний мальчик, а также травмы получил мужчина. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

"В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра", - говорится в сообщении.

В селе Ясные Зори беспилотник ВСУ сдетонировал на территории предприятия. Позднее мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу.

В ведомстве уточнили, что у пострадавшего от украинского дрона диагностировали акубаротравму и ушиб мягких тканей головы.

Ранее KP.RU сообщал, что в селе Нижний Мордок Курской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Глава региона Александр Хинштейн заявил, что погибшему мужчине было 60 лет.