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НовостиПолитика8 июня 2026 3:39

Подросток и мужчина получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

В селе Дунайка 14-летний мальчик получил осколочные ранения из-за удара ВСУ
Мария ПАНЮТИНА
Подросток и мужчина получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Подросток и мужчина получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Фото: REUTERS.

В Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадал 14-летний мальчик, а также травмы получил мужчина. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

"В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра", - говорится в сообщении.

В селе Ясные Зори беспилотник ВСУ сдетонировал на территории предприятия. Позднее мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу.

В ведомстве уточнили, что у пострадавшего от украинского дрона диагностировали акубаротравму и ушиб мягких тканей головы.

Ранее KP.RU сообщал, что в селе Нижний Мордок Курской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Глава региона Александр Хинштейн заявил, что погибшему мужчине было 60 лет.