Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Курской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в "Максе".

Погибшему мужчине было 60 лет. По словам главы Курской области, киевский дрон действовал целенаправленно, нанося удар по мирному жителю.

«От всего сердца соболезную родным и близким», — написал Александр Хинштейн.

Ранее KP.RU писал, что украинские формирования атаковали жилую застройку Энергодара и повредили Чонгарский мост в Херсонской области, из-за чего движение через ПП «Джанкой» временно перекрыто.

При этом российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудары по пунктам управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях, все цели были уничтожены. Также средства ПВО за сутки сбили 11 авиабомб, один снаряд HIMARS и 500 беспилотников противника.