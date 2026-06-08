В РФ фиксируют существенный рост числа случаев заражения некоторыми инфекциями: чем часто болеют россияне

Роспотребнадзор: заболеваемость гемофильной инфекцией в РФ выросла в 19 раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России по итогам 2025 года зафиксировали видимый рост количества случаев заражения некоторыми инфекциями. Особые опасения вызывает заболеваемость гемофильной инфекцией. Она выросла в 19,3 раза. Такие данные приводит Роспотребнадзор, транслирует ТАСС.

Уточняется, что заболеваемость гемофильной инфекцией существенно превысила среднемноголетний уровень. Фиксируется, кроме того, рост количества случаев заражения краснухой, гриппом и корью.

За 2025 год в стране выявили 35 747 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. При этом показатель оказался ниже, чем годом ранее. Тогда число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний превысило 36 миллионов. В 2025 году количество инфицированных по стране снизилось на более чем 9 процентов.

"Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается в отношении гемофильной инфекции - в 19,3 раза, краснухи - в 5,6 раза, кори - в 2,1 раза", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Помимо прочего, зафиксирован рост случаев выявления в России генерализованных форм менингококковой инфекции , листериоза, внебольничной пневмонии, лихорадки Ку и норовирусной инфекции.

Тем временем лихорадка Эбола поражает жителей Демократической Республики Конго. Уже свыше 90 человек погибли от вируса. Число случаев заражения Эболой достигло 515. Только за прошедшие сутки в ДРК подтверждено еще 27 инцидентов. К настоящему моменту 283 человека госпитализированы или пребывают в изоляции в связи с обнаружением лихорадки.

В России при этом обстановка остается стабильной. Риски заноса в страну вируса Эбола оцениваются как минимальные, успокоила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее данным, стабильная эпидемиологическая обстановка в стране наблюдается по всем инфекциям.

В Конго скорость распространения Эболы оценивается как беспрецедентная. С таким тревожным предупреждением выступил замдиректора "Врачей без границ" Алан Гонсалес. По его сведениям, особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Итури на востоке ДРК. Эксперт отметил, что ранее при вспышках Эболы никогда не фиксировалось такого большого числа заражения за короткое время.