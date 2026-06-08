Мощное землетрясение привело к гибели жителя Филиппин: фиксируется разрушение зданий

На Филиппинах один человек погиб и четверо пострадали при землетрясении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 8 июня сильные подземные толчки зарегистрировали на Филиппинах. Жертвой стихии стал местный житель. Еще четверо человек пострадали. О последствиях мощного землетрясения сообщает телеканал ABS-CBN News.

Подземные толчки зафиксировали на юге государства. Магнитуду землетрясения оценили в 7,8 балла. Последствия регистрируются в городе Хенераль-Сантос.

"Повреждены много зданий, но я не могу сейчас сказать, сколько их, мы заняты спасательными работами", - сказал представитель филиппинской полиции.

Самые сильные толчки фиксировались у берегов острова Минданао. Там мощность землетрясения оценили в 8,1 балла. Такая магнитуда считается разрушительной. Землетрясение зарегистрировали в 58 километрах от города Генерал-Сантос. Здесь проживает примерно 679 тысяч человек.