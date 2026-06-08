Йемен вслед за Ираном атаковал Израиль: подробнее о резкой эскалации в регионе

Израиль зафиксировал пуск ракеты из Йемена Фото: REUTERS.

Военные Йемена вслед за Ираном выпустили ракету по территории Израиля. ЦАХАЛ начала ее перехват. Так сказано в сообщении армии обороны Израиля в Telegram-канале.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после ударов ЦАХАЛ по Бейруту 7 июня. Затем Иран выпустил ряд баллистических ракет по Израилю. Тель-Авив ответил тем же и атаковал объекты на территории исламской республики.

"Армия обороны Израиля подтвердила запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, и системы ПВО приведены в действие для перехвата", - говорится в материале ЦАХАЛ.

Президент США Дональд Трамп осудил Тель-Авив за удары по Бейруту. Он сообщил, что срочно позвонит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Дональд Трамп пообещал отговорить его от ответного удара по Ирану.

По версии Axios, Биньямин Нетаньяху после звонка главы Белого дома якобы согласился отложить атаки. При этом спустя несколько часов ЦАХАЛ ударила по трем городам в Иране.