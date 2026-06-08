Глава МВФ предупредила о грядущих мировых потрясениях: «Мир станет именно таким» Фото: REUTERS.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что человечество оказалось не готово к новым экономическим бурям. По ее мнению, мир только начинает привыкать к мысли, что кризисы теперь будут случаться постоянно, а не время от времени. Её слова приводит агентство Bloomberg.

В подкасте «Лидеры с Франсин Лаккуа» Георгиева поделилась своими опасениями по поводу будущего. Она заявила, что ее серьезно тревожит тот факт, что люди пока не осознали до конца новую реальность.

«Меня беспокоит, что мы еще не до конца осознали, что мир станет именно таким», — уточнила Георгиева.

Тем временем ситуация в мире продолжает накаляться. Издание Financial Times сообщило, что Европе может грозить массовая безработица, а причиной названо напряжение в отношениях между США и Ираном.

Эту информацию журналисты получили от главы крупного европейского конгломерата ABB Мортена Вирода. По словам бизнесмена, энергетический шок на Ближнем Востоке уже сейчас оказывает дополнительное давление на европейские заводы и фабрики.