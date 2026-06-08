Новый троян крадет данные и блокирует смартфоны: как не допустить заражения телефона

МВД предупредило о новом трояне Drama RAT для Android Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В МВД России предупредили о новом вредоносном ПО для Android. Речь идет о трояне Drama RAT, который крадет данные, управляет банковскими приложениями и может полностью заблокировать смартфон, уточнили в Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Вредоносное ПО распространяется через мессенджеры, SMS и почту под видом бесплатного доступа к ChatGPT, «Яндекс Музыке», VPN или модов для Minecraft, а также под именами «Декларация» и «Счет на оплату». После установки приложение запрашивает разрешения, получает доступ к Службе специальных возможностей, перехватывает пароли и имитирует касания. Затем требует установить пин-код, позволяющий злоумышленнику заблокировать устройство. Базовый код трояна зашифрован и работает только в оперативной памяти, что делает его невидимым при проверке.

МВД советует россиянам устанавливать приложения только из официальных магазинов, не давать незнакомым программам доступ к Службе специальных возможностей и использовать антивирус. При заражении не стоит удалять вирус через настройки — в ведомстве рекомендовали загрузить смартфон в безопасном режиме, сделать сброс до заводских настроек, сменить пароли с другого устройства, заблокировать банковские карты и обратиться в полицию.

Как писал KP.RU, ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предупредил, что летом мошенники особенно активно используют схемы, связанные с арендой дач, фиктивными штрафами и услугами для участков. Одна из самых распространенных уловок — объявления о сдаче дач по привлекательной цене. Аферисты под видом высокого спроса требуют предоплату для бронирования, а после получения денег исчезают вместе с объявлением.